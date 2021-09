Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erheblich alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, dem 18.09.2021, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer die Karlsbader Straße in der Ludwigshafener Gartenstadt. An der Einmündung zur Straße Am Hilbersthof geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Unfallbeteiligten verletzt. Wie sich jedoch während der Unfallaufnahme herausstellte, war der 57-jährige Unfallverursacher mit über 2 Promille stark alkoholisiert. Folglich wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein bis auf Weiteres beschlagnahmt.

