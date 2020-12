Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo bestiehlt Seniorin - Die Polizei sucht Zeugen

NeussNeuss (ots)

Am Montag (28.12.), gegen 13:45 Uhr, nutzten zwei unbekannte junge Frauen die Hilfsbereitschaft einer älteren Dame an der Thywissenstraße aus, um in deren Wohnung zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Tatverdächtigen die Neusserin vor ihrer Wohnanschrift angesprochen, ob sie ihre Toilette benutzen dürften und baten anschließend noch um ein Glas Wasser. Als die beiden die Wohnung bereits verlassen hatten, musste die Seniorin feststellen, dass aus ihrem Portemonnaie Geld entwendet worden war. Sie erstattete Anzeige. Die beiden jungen Frauen sollen etwa 20 Jahre alt und circa 160 bis 165 Zentimeter groß gewesen sein. Beide waren dunkelhaarig und wurden als hell und chic gekleidet beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 12 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat die beiden Frauen zur Tatzeit an der Thywissenstraße beobachtet und kann Hinweise auf ihre Identität geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Wenn Fremde vor Ihrer Tür stehen, dürfen Sie ein gesundes Misstrauen zeigen. Betrüger nutzen unterschiedliche Rollen, um auf das Grundstück oder in die Wohnung zu kommen. Die Broschüre "Klüger gegen Betrüger" klärt über die gängigsten Maschen auf und gibt Tipps. Sie ist auch online abrufbar auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell