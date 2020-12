Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Angehörige von Senioren scheitern - Polizei ermittelt gegen Betrüger

Neuss, DormagenNeuss, Dormagen (ots)

Am Montagmittag (28.12.) erhielt ein Senior in Dormagen-Zons einen Anruf seines angeblichen Enkels, der behauptete, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und nun ganz dringend Geld zu benötigen. Der lebensältere Mann war sehr in Sorge um seinen Enkel und wollte das Geld beschaffen. Als er jedoch einer Angehörigen von dem Anruf erzählte, erkannte diese sofort den Betrugsversuch und klärte ihn über diese Masche auf. Dann informierten sie die Polizei.

Von einem weiteren Fall eines falschen Verwandten erhielt die Neusser Polizei am Dienstag (29.12.) Kenntnis. Eine Frau war von ihrer "Schwester" angerufen worden, die ganz dringend Geld für einen Hauskauf benötigte. Die Angerufene erkannte jedoch den Betrugsversuch und legte sogleich auf. Kurze Zeit danach jedoch erhielt sie einen weiteren Anruf - dieses Mal meldete sich vermeintlich die Polizei. Man habe die Betrügerin im Visier und bitte darum, dass sich die Frau doch mit der angeblichen Schwester treffen solle, damit man sie festnehmen könne. Dass es sich auch hierbei keineswegs um die echte Polizei, sondern um Betrüger handelte, durchschaute die lebensältere Frau jedoch. Sie kontaktierte stattdessen ihre (echte) Nichte. Anschließend erstatteten sie Anzeige.

Betrugsversuche wie dieser kommen immer wieder vor und richten sich in den meisten Fällen gegen Senioren. Aber auch als Angehörige sollten Sie sich der Problematik bewusst werden. Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Schwiegereltern, Großeltern und anderen Senioren in der Verwandtschaft. Gerade in der derzeitigen Situation sind lebensältere Menschen noch öfter allein; rufen Sie sie regelmäßig an, sprechen Sie mit ihnen über diese Betrugsversuche am Telefon. Wenn Ihre Eltern wissen, dass sie bei solchen Anrufen Rücksprache mit ihren Verwandten halten sollten und diese selbst anrufen oder ansprechen, ist schon viel gewonnen - wie diese Fälle zeigen.

Die Broschüre "Klüger gegen Betrüger" klärt über die gängigsten Maschen auf und gibt Tipps. Sie ist auch online abrufbar auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

