Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall m Kreuzungsbereich

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 18.09.2021, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Pkw die Pranckhstraße in Ludwigshafen am Rhein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw die Rottstraße in Richtung Pranckstraße. Im Kreuzungsbereich der Straßen übersah der 36-jährige die Vorfahrtsberechtigte und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt die 31-Jährige Schmerzen im Nackenbereich. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000EUR.

