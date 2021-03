Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: 88-jährige Autofahrerin beschädigte geparktes Auto und fährt davon - 5.000 Euro Gesamtsachschaden

Heidelberg (ots)

Eine 88-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Im Weiher einen geparkten Fiat beschädigt und ist danach weitergefahren. Aufmerksame Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Die Fahrerin konnte an ihrer Wohnungsanschrift angetroffen werden, das beschädigte Auto war davor abgestellt. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden an den beiden Autos insgesamt beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt.

