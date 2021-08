Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Mühlenfeld, Verkehrsunfall, Radfahrerin flüchtig, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 21.08.2021, gegen 14:35 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall in der Straße Mühlenfeld in Senden. Eine Radfahrer fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf, kam zunächst zu Fall und entfernte sich dann, ohne ihren Anschlusspflichten nach Verkehrsunfall nachzukommen, von der Unfallstelle. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

