Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, B58/Kökelsumer Straße, Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Coesfeld (ots)

Am 21.08.2021, gegen 15:30 Uhr, kam es an der Kreuzung B58 / Kökelsumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Olfen befuhr die Kökelsumer Straße, aus Richtung Olfen kommend, in Fahrtrichtung B58 und beabsichtigte diese in Fahrtrichtung B474 zu queren. Dabei übersah sie einen 48-jährigen Kradfahrer aus Lünen, der mit seinem Krad die B58, aus Richtung Hullern kommend, in Fahrtrichtung Seppenrade befuhr. Der vorfahrtberechtigte Kradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, kam mit seinem Krad zu Fall und wurde durch den Sturz leicht verletzt; zu einer Kollision mit dem Pkw der Olfenerin kam es nicht. Der Kradfahrer wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

