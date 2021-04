Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autoreifen illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim OT Leistadt (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, stellte ein Spaziergänger illegal entsorgte Autoreifen fest. Die Reifen wurden an einem Waldweg, ca. 100m neben der K31, von Leistadt in Richtung Höningen aufgefunden. Zusätzlich zu den Reifen wurden dort auch Metalleimer abgelegt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Telefonnummer: 06322-9630 E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell