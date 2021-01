Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufschwingende Lkw-Hecktür prallt gegen Pkw - Zurückschwingende Tür trifft Speditionsmitarbeiter - Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Mönchengladbach (ots)

Ein 64-jähriger Speditionsmitarbeiter ist am Freitag, 15. Januar, gegen 9.25 Uhr bei einem Unfall an der Warenannahme eines Einkaufsmarktes im Stadtteil Hardterbroich-Pesch an der Straße Reyerhütte schwer verletzt worden.

Der Mann hatte - so die ersten Erkenntnisse der Polizei - am Heck eines Lkw den Ladebereich des Sattelzuges geöffnet. Eine aufschwingende Tür prallte gegen einen vorbeifahrenden Pkw, an dessen Steuer ein 31-jähriger Mann saß. Nach dem Zusammenprall traf die zurückschwingende Tür den Speditionsmitarbeiter, der mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. (ds)

