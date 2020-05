Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven für den 20.05.2020

Cuxhaven (ots)

A 27, FR Cuxhaven - Pkw verliert in der Anschlussstelle die Kontrolle und überschlägt sich

Loxstedt. Am Dienstag, 19.05.2020, gegen 13:35 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Belgier mit seinem Ford Fiesta die A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Im Abfahrtbereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd verlor er aus bislang ungeklärten Gründen alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Pkw, kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Im Sichtdreieck der Anschlussstelle kommt der Pkw schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Belgier wird bei dem Unfall leicht verletzt und einem ortsansässigen Krankenhaus zugeführt.

Der Ford wird bei dem Unfall vollständig beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Bremerhaven/ A 27, FR Walsrode - Temposünder gestoppt

Am Mittwoch, den 20.05.2020, gegen 02:35 Uhr, wurden Beamte des PK Geestland auf einen Mercedes aus Osterholz aufmerksam, der an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum auf die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode auffuhr und sehr stark beschleunigte. Trotz einer bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 km/h in diesem Bereich konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h (ohne Toleranz) in einem durchgeführten Geschwindigkeitsmessverfahren durch das sog. "Hinterherfahren" ermittelt werden. Das betroffene Fahrzeug wurde durch die Beamten gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dem 25-jährige Osterholzer wurde der Grund des polizeilichen Handelns erläutert. Dieser zeigte sich wenig einsichtig. Der junge Mann muss für sein Fehlverhalten im Straßenverkehr mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Nach einem Toleranzabzug von 20% beträgt der vorwerfbare Wert 152 km/h, was eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 32 km/h bedeutet.

