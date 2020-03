Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an mehreren PKW in Gimbsheim

Worms (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 09:00 Uhr, kam es in Gimbsheim zu Sachbeschädigungen an derzeit insgesamt neun Fahrzeugen. Diese waren im Bereich der Saarstraße, Gärtnerstraße, Gimmundstraße, im Westend und Sonnenweg abgestellt. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Worms zu melden.

