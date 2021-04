Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lindenberg - Randalierende Jugendliche

Lindenberg (ots)

Am Sonntag, 11.04.21, gegen 01.30 Uhr wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass soeben mehrere Jugendliche auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Lindenberg randalieren würden. Durch die Jugendlichen wurden Warnbaken herausgerissen und auf eine nahegelegene Wiese geworfen. Im Nahbereich konnten ein 21-jähriger und ein 17-jähriger, beide aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, angetroffen werden. Zunächst wurde die Beteiligung geleugnet. Anhand von Handyfotos konnten sie jedoch eindeutig als die Verantwortlichen ermittelt werden. Beide waren leicht alkoholisiert. Da sie sich im Rahmen der Kontrolle kooperativ zeigten, wurden sie im Anschluss vor Ort entlassen. Bei einer Überprüfung der Baustelle konnte kein Sachschaden festgestellt werden. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs lag nicht vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell