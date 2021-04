Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mit Vollgas unterwegs am Hochzeitstag

Ludwigshafen, BAB 650 (ots)

Viel zu schnell war ein junger Mann aus Ludwigshafen am Samstagmorgen auf der BAB 650 unterwegs, als er Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auffiel. Die Polizisten waren mit einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug unterwegs und stellten im Bereich Ludwigshafen, wo eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h herrscht, bei dem BMW des Mannes eine Geschwindigkeit von 191 km/h fest. Als der Fahrer in der anschließenden Kontrolle auf die Überschreitung von 101 km/h angesprochen wurde, gab er an, dass er unterwegs zur Waschstraße sei, da er heute Mittag heiraten werde. Neben der Gratulation zur Hochzeit erhielt der Fahrer von den Beamten Informationen zu den Konsequenzen seiner Fahrt: ca. 900 EUR Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot. Trotz allem wünscht die Polizeiautobahnstation Ruchheim alles Gute zur Hochzeit.

