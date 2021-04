Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Lachen-Speyerdorf (ots)

Am Freitag, den 09.04.2021, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger PKW-Fahrer aus Neustadt die K8 im Ortsteil Speyerdorf, aus Richtung der Lilienthalstraße kommend. In der Einmündung zur Fortsetzung der Straße Im Altenschemel, übersah der 64-jährige einen von links kommenden 18-jährigen Fahrradfahrer aus dem Kreis Bad-Dürkheim und fuhr trotz dem vorfahrtsregelnden Zeichen 205 in die Einmündung ein. Hierbei kam es zu einer Kollision, wodurch der 18-jährige stürzte und leichtverletzt in ein Krankenhaus abtransportiert wurde.

