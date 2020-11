Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Fahrzeugführer in Nienburg begehen Alkohol- Drogen- und Führerscheinverstöße

NienburgNienburg (ots)

(BER)Dreimal mussten Nienburger Polizeibeamte in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 14.30 Uhr und Dienstagmorgen, 04.00 Uhr, verfahren gegen Pkw-Fahrer einleiten, weil diese entweder unter Alkohol oder Drogeneinfluss standen oder aber keine Fahrerlaubnis besaßen. Am Montagnachmittag wurde in der Rühmkorffstraße eine 41 - jährige Nienburgerin kontrolliert, die offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Abends gegen 21.30 Uhr befuhr ein 40 - jähriger Nienburger die Verdener Landstraße in Richtung Holtorf. Bei einer routinemäßigen Kontrolle stellten die Beamten ebenfalls eine Beeinflussung durch Drogen bzw. Alkohol fest. Am Dienstagmorgen gegen 04.00 Uhr stoppten Polizeibeamte einen 21-jährigen. Der junge Mann war den Beamten bereits bekannt, da er seit 2015 keine Fahrerlaubnis mehr besaß und trotzdem weiter Kraftfahrzeuge führte. Den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher. Die Ergebnisse der Blutprobenentnahmen stehen noch aus.

