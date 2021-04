Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betäubungsmittel aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 10.04.2021, wurden gegen 00:33 Uhr zwei Personen in der Branchweilerhofstraße in Neustadt einer Personenkontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle konnte bei einem der Personen 0,6 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Gegen den 17-jährigen aus Neustadt wurde ein Strafverfahren bezüglich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

