Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Jugendliche wüten - Pflanzen aus Beet gerissen und Außenspiegel beschädigt

Kallstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein Anwohner der Weinstraße in Kallstadt auf eine ca. fünfköpfige Personengruppe aufmerksam. Die Jugendlichen traten zunächst gegen das Hoftor des Anrufers, welches unbeschädigt blieb. Die Beamten stellten im weiteren Verlauf fest, dass mehrere Pflanzen aus dem Blumenbeet an der Protestantischen Salvatorkirche herausgerissen wurden. Zusätzlich wurde in der Leistadter Straße ein PKW mit beschädigtem Außenspiegel festgestellt. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der Täter zwar gesehen werden, in der Dunkelheit, im Bereich des Friedhofs, jedoch untertauchen. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Sofern weitere Personen geschädigt wurden, mögen sich diese mit der Polizei Bad Dürkheim in Verbindung setzen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Telefonnummer: 06322-9630 E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell