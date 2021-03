Polizei Duisburg

POL-DU: Mofa-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

DU-Rahm (ots)

Der 63-jähriger Duisburger Fahrer eines Mofa fuhr Freitag Nachmittag auf der Angermunder Straße trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Norden in den Kreuzungsbereich mit der Straße "Zur Kaffeehött" ein und kollidierte dabei mit dem PKW einer 41-Jährigen Duisburgerin, welche bei "Grün" von links in die Kreuzung eingefahren war. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert; Lebensgefahr besteht nicht. Die Unfallstelle musste für eine Stunde gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell