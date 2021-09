Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall an Grundstücksausfahrt

Ein 53-Jähriger fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem BMW von einem Grundstück in die Reifenhofstraße aus. Zeitgleich befuhr ein 25-Jähriger verbotswidrig den dortigen Gehweg. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß, wobei rund 3000 Sachschaden entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich der Schlossgasse und des Diebachwegs gegen drei dort stehende Pfosten und beschädigte diese. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000.

Ilshofen: Junger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 15-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 8.10 Uhr mit seiner Herkules den Feldweg von Eckartshausen kommend in Richtung Ilshofen. An der Kreuzung mit dem Verbindungsweg nach Gaugshausen übersah er einen vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Fahrer eines Klein-Schulbusses. Bei dem folgenden Unfall wurde der 15-Jährige schwerverletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Insassen im Kleinbus blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert.

Crailsheim: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Mercedes Citan, der am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr Am Aspenbächle abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich ebenfalls um einem Mercedes gehandelt haben. Hinweise auf diesen erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr von der Sauerbrunnenstraße in die Haller Straße ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Opel-Fahrer. Es entstand Sachschaden von rund 6500 Euro.

