Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzen Kind

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 16.06.2021, ist es gegen 07.35 Uhr an der Kreuzung B6 / Hildesheimer Straße (Moorbergkreuzung) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 9jähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 38jähriger Sarstedter mit seinem Pkw von der Hildesheimer Straße, aus Richtung Sonnenkamp kommend, nach rechts auf die B6 in Richtung Hannover abgebogen. Zuvor habe er noch kurz in dem Kreuzungsbereich anhalten müssen, weil eine Gruppe von Schülern die B 6 an dem dortigen Überweg überquert habe. Nachdem der Fahrzeugführer seine Fahrt fortgesetzt habe, habe noch der 9jährige Sarstedter die Straße mit seinem Fahrrad überqueren wollen. Dabei ist der Pkw mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Durch den Verkehrsunfall hat der Junge leichte Schürfwunden an den Beinen erlitten und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. An dem Pkw ist offensichtlich kein Sachschaden entstanden. Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

