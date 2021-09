Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Unfallflucht, Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Weissach im Tal- Unterweissach: Fahrrad vs. Mofa

Gegen 7:00 Uhr am Freitagmorgen war ein 10 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad auf der Straße Sonnenblick unterwegs. An der Einmündung zur Straße Am Sommerrain übersah der Junge eine von rechts kommende 16-Jährige auf einem Sym-Mofa. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder. Dabei wurde der 10-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Kernen im Remstal: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Bereits zwischen Donnerstag, dem 16.09.2021, 19:15 Uhr und Samstag, 8:55 Uhr versuchten Unbekannte mittels eines Hebelwerkzeuges in ein Ladengeschäft in der Stettener Straße zu gelangen. Dies gelang ihnen.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Fellbach-Scmiden: Laternenmast umgefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 7:30 Uhr und 10:16 Uhr einen in der Merowingerstraße stehenden Laternenmast. Dieser wurde bei dem unbekannten Fahrmanöver umgeknickt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

DiePolizei Fellbach bittet unter Telefon 0711 5772-0 um Zeugenhinweise.

