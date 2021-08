Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210826 Willich-Schiefbahn: Radfahrerin leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Eine 26jährige Frau aus Freudenberg fuhr am Donnerstag gegen 18:10 Uhr mit ihrem Pkw an der Kreuzung Am Nordkanal/Linsellestraße an. Hierbei stieß sie mit einer 16jährigen Willicherin zusammen, die mit ihrem Fahrrad den Geh-/Radweg der Linsellestraße in Richtung Schiefbahn befuhr. Das Mädchen verletzte sich, konnte jedoch nach kurzer Behandlung vor Ort seiner Mutter übergeben werden./jp (673)

