Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Dooring-Unfall. Pkw-Fahrer öffnet Türe und Radfahrerin kommt zu Fall

Willich (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:25 Uhr, parkte ein 29jähriger Willicher seinen Pkw auf der Burgstraße in Willich. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, öffnete er die Türe. In diesem Moment stieß eine 62jährige Radfahrerin aus Willich gegen die geöffnete Türe des Pkw und kam zu Fall. Hierdurch wurde sie leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. / ts (671)

