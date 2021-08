Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Autofahrerin missachtet Vorrang - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Mittwoch gegen 16.25 Uhr ist ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Krefeld bei einem Unfall auf der Kreuzung Schottelstraße/Holterhöfe/Kempener Straße außerhalb von Anrath lebensgefährlich verletzt worden.

Der Motorradfahrer wollte die Kreuzung von der Schottelstraße aus in Richtung Krefeld geradeaus überqueren. Von gegenüber aus der Straße Holterhöfe kam eine 41-jährige Deutsche aus Willich mit ihrem Pkw.

Sie wollte nach links auf die Kempener Straße in Richtung Willich abbiegen. Für beide zeigte die Ampel grün. Die Autofahrerin hatte zunächst ein Fahrzeug passieren lassen, den dahinter fahrenden Motorradfahrer nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen, und hatte mit dem Abbiegevorgang begonnen. Im Kreuzungsbereich prallte der Motorradfahrer dann auf das Auto. Die Pkw-Fahrerin blieb körperlich unverletzt. Das Auto eines an der Ampel auf der Kempener Straße wartenden 50-jährigen Hückelhoveners wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Die Kreuzung war zur Rettung und späteren Unfallaufnahme bis gegen 19 Uhr gesperrt. /hei (670)

