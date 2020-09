Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

57520 Langenbach bei Kirburg (ots)

Am 13.09.2020 gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L285 zwischen Langenbach und Kirburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zwei PKW und ein Motorrad an dem Unfall beteiligt. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Die L285 ist an dieser Stelle aktuell voll gesperrt. Näheres zum Unfallhergang folgt in einer weiteren Pressenmeldung. Wir bitten zunächst von weiteren Anfragen abzusehen.

