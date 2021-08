Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Dilkrath: Radfahrerin stürzt in Engstelle und verletzt sich leicht

Schwalmtal-Dilkrath (ots)

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ist eine 49-jährige Schwalmtalerin mit ihrem Pedelec in Dilkrath auf der Boisheimer Straße auf dem dortigen Geh- und Radweg gefahren. Auf dem Weg vor ihr bemerkte sie eine Engstelle, die aus einem Baugerüst und einem widerrechtlich haltenden Auto bestand. Das Auto hielt im Bereich eines Baugerüstes zum Teil auf dem Geh-/Radweg und verengte so zusätzlich die Stelle. Die Radlerin sei davon ausgegangen, den Bereich trotzdem passieren zu können. In der Engstelle verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Die Schwalmtalerin wurde dadurch leicht verletzt. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden. /mr (667)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell