Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Technischer Defekt sorgt für Brand in Wohnhaus

Brüggen-Bracht (ots)

Am Montag um kurz nach 13 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Königstraße in Bracht alarmiert worden. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt an einem Elektro-Großgerät als Brandursache aus. /hei (664)

