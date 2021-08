Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Viersen (ots)

Am Montag sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11 und 16.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kreuzstraße in Viersen eingedrungen.

Nach ersten Ermittlungen haben die Unbekannten das Grundstück von der Gartenseite her über den Zaun betreten. Dann hebelten sie die Terrassentür auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten einige zig Euro und Schmuck. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich Bockert am Montag bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Kriminalpolizei. /hei (662)

