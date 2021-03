Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Dienstag zwischen 08.00 und 10:30 Uhr auf der Rote-Tor-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend.

Der Unbekannte beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand in Höhe der Flehinger Straße geparkten Volkswagen. Am beschädigten PKW konnten über die gesamte Fahrerseite weiße bzw. hellblaue Lackantragungen des Verursachers festgestellt werden.

Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Florentin Ochner, Pressestelle

