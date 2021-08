Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Zusammenstoß auf Feldwegen - Frau schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ist es auf der Kreuzung Hottweg/Tomp im Außenbereich von Kaldenkirchen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 27-jährige Nettetalerin schwer verletzt worden ist.

Sie war auf dem Weg "Tomp" in Richtung Hülst unterwegs. Für sie von links kam ein 37-jähriger Bulgare aus Duisburg mit seinem Auto auf dem Hottweg. Er gab an, das Auto der Frau, die Vorfahrt gehabt hätte, nicht wahrgenommen zu haben. So kam es zum Zusammenstoß. /hei (659)

