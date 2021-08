Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Klick auf SMS-Link verursacht dreistellige Kosten

Wegberg-Beeck (ots)

Im Juli erhielt eine jugendliche Wegbergerin mehrere SMS von einer unbekannten Nummer. Darin stand, dass eine Sprachnachricht eingegangen sei. Um diese abzuhören solle man auf den beigefügten Link klicken. Dies tat die junge Wegbergerin und lud so offenbar eine Schadsoftware herunter. Wenig später erhielt ihr Vater eine E-Mail seines Mobilfunkanbieters. Seine SIM Karte sei aufgrund von einer außergewöhnlich hohen Anzahl abgehender SMS gesperrt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Bei einer solchen Masche handelt es sich um das sogenannte "Smishing". Über die installierte Schadsoftware verschaffen sich Kriminelle Zugriff auf sensible Daten und nutzen betroffene Geräte, um entsprechende SMS weiterzuverbreiten.

Wenn Sie eine derartige SMS von einer unbekannten Nummer erhalten, rät die Polizei:

- Tippen Sie auf keinen Fall auf den enthaltenen Link und löschen Sie die Nachricht. - Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie dies nicht. - Es besteht in der Regel die Möglichkeit eine kostenlose Drittanbietersperre einrichten zu lassen. Durch diese wird der Bestell- und Zahlungsweg über die Mobilfunkrechnung unterbunden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Mobilfunk-Anbieter.

Das sollten Sie tun, wenn die App bereits installiert wurde:

- Schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus, damit es keine Befehle von außen empfangen und keine SMS versenden kann. - Rufen Sie Ihren Mobilfunk-Betreiber an und informieren ihn über das Problem. Lassen Sie außerdem sofort eine Drittanbietersperre einrichten. - Melden Sie sich persönlich oder telefonisch bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle. - Sichern Sie in einem Backup Ihre Daten, Bilder, Videos und eventuell auch Einstellungen. Anschließend sollten Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle Apps und Daten gelöscht, die beim Kauf des Handys nicht vorhanden waren. - Ändern Sie alle Passwörter. Aktivieren Sie auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei allen Konten, die das unterstützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell