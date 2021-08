Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erpresserische Emails im Umlauf

Kreis Heinsberg (ots)

Mehrere Personen aus dem Kreis Heinsberg erhielten in den letzten Tagen Emails mit erpresserischem Inhalt. Darin wurden sie aufgefordert, einen vierstelligen Geldbetrag in Bitcoin zu überweisen. Andernfalls würden kompromittierende Videos von ihnen an Freunde, Verwandte und Kollegen übermittelt. In den angezeigten Fällen kamen die Betroffenen der Zahlungsaufforderung nicht nach und es entstand kein Schaden.

Häufig werden derartige E-Mails massenweise ohne konkretes Ziel als Spam-Mails verschickt. Die Polizei rät deshalb dazu, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Überweisen Sie kein Geld und erstatten Sie stattdessen Anzeige.

