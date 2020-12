Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei verletzte Autofahrer nach Kollision auf Kreuzung.

LübbeckeLübbecke (ots)

Infolge eines Unfalls auf der Kreuzung Siekenkampstraße und Bleichstraße verletzten sich am Donnerstagmorgen die beiden beteiligten Autofahrer. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 08.10 Uhr befuhr ein 38-jähriger Bielefelder mit seinem VW Transporter die Siekenkampstraße in Richtung Mindener Straße. Beim Passieren der Bleichstraße kollidierte er mit einem Ford, an dessen Steuer ein 53-Jähriger saß. Der Lübbecker war auf der Bleichstraße in Richtung "Am Kirchhof" unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw auf ein angrenzendes Grundstück. Der Bielefelder verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Ford-Fahrer suchte sich selbstständig einen Arzt auf.

