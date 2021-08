Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Autofahrer fährt beim Abbiegen Radfahrerin an - leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag gegen 10.40 Uhr ist eine 27-jährige Radfahrerin aus Nettetal leicht verletzt worden, weil ein 68-jähriger Deutscher aus Nettetal ihr beim Abbiegen die Vorfahrt genommen hat. Die junge Frau war auf dem Radweg entlang der Lobbericher Straße in Richtung Lobberich unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Pkw in die gleiche Richtung und wollte nach rechts auf eine Tankstelle abbiegen. Dabei nahm er der Radfahrerin die Vorfahrt. Diese wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. /hei (656)

