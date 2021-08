Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Wohnungseinbrecher scheitern an der Haustür

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte versucht, in ein Haus an der Hein-Nicus-Straße einzubrechen. Am Dienstagmorgen entdeckte die Hausbewohnerin frische Hebelspuren an der Eingangstür. Den Tätern gelang es aber nicht, die Tür zu öffnen und ins Haus zu gelangen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Montag auf Dienstag im Wohngebiet am Wasserturm bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (655)

