Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbrecher durch Hausbewohnerin und Zeugen gestört

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Sonntag, 15. August, gegen 16.10 Uhr konnten eine Bewohnerin eines Hauses an der Robert-Kahrmann-Straße in Lobberich sowie einige Zeugen verhindern, dass Einbrecher Beute machen konnten.

Drei Männer hatten versucht, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Durch den Lärm, den das verursachte, wurde die Hausbewohnerin aufmerksam und wollte auf die Tür zugehen, als sie hörte, wie von draußen eine Zeugin die Männer bereits laut ansprach.

Auf diesen Zuruf hin flohen die Täter in Richtung Sittard. Bei ihrer Flucht begegneten die Männer weiteren Zeugen, die sehen konnten, wie sie etwa auf Höhe der Einmündung in die Landrat-Mülleneisen-Straße in einen grünen Ford Focus mit rotem Kennzeichen mit der Ortskennung K für Köln stiegen und davon fuhren.

Die Zeugen beschreiben die Täter wie folgt: Der erste Mann war zwischen 18 und 20 Jahren alt und übergewichtig. Er trug ein beigefarbenes T-Shirt und eine kurze Jeans. Auffällig an ihm sei, so die Zeugen, dass er hinkte. Der zweite Mann wird auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er hatte einen Drei-Tage-Bart, trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose im Camouflage-Muster. Auffällig an ihm seien graue Handschuhe gewesen, die bis über die Ellenbogen reichten. Der dritte Mann war zwischen 18 und 20 Jahren alt und kräftig. Er trug eine beige kurze Hose und ein helles T-Shirt. Das Erscheinungsbild beschreiben die Zeugen als "südländisch".

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wem ist der grüne Ford-Focus mit dem roten Kölner Kennzeichen am Sonntag in Lobberich aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu den drei Männern machen, die mit diesem Auto unterwegs waren? Hinweise bitte an die Rufnummer 02162/377-0. hei (653)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell