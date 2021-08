Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbrecher zerstören Scheiben, machen aber keine Beute

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 14.30 und 20 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus an der Venner Straße in Dülken einzubrechen. Sie hatten das Grundstück wohl durch den Garten betreten und dann zwei Scheiben in Türen eingeschlagen, konnten aber trotzdem nicht ins Haus gelangen. Wer in der fraglichen Zeit am Sonntagnachmittag im Bereich der Venner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei zu melden. /hei (652)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell