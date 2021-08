Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbrecher stehlen Fernseher und weitere Wertgegenstände

Viersen-Dülken (ots)

Neben einem Fernseher und einem Handy haben Unbekannte, die am Freitag zwischen 16 und 17 Uhr in eine Wohnung an der Cranachstraße eingedrungen sind, auch mehrere Parfümflaschen entwendet. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Gegend zur Tatzeit werden unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen genommen. /hei (651)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell