Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Psychische Ausnahmesituation

Appenweier (ots)

Sowohl am Samstag, 18:30 Uhr als auch am Sonntag, 17:30 Uhr, kam es in der Sander Straße zu körperlichen Angriffen eines 21-Jährigen gegenüber Nachbarn. Hierbei wurden zwei 20 und 26 Jahre alte Männer so schwer verletzt, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben mussten. Der 21 Jahre alte Angreifer musste aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Klinik eingeliefert werden.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell