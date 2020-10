Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Frau bei Unfall leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Rathausstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-Jährige war mit ihrem VW Beetle in Richtung B70 unterwegs. Als sie nach links auf die Abbiegespur wechselte, übersah sie einen VW Bus und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Beetle gegen einen Opel geschoben, der wiederum gegen ein viertes Auto stieß. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

