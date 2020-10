Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Bier gestohlen

Wietmarschen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Angelhütte an der Fledderstraße in Wietmarschen eingebrochen. Sie entwendeten eine Kiste Bier. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell