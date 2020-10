Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Renault beschädigt

Uelsen (ots)

Am 28. September kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Nijenkamp in Uelsen zu einem Unfall. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte gegen 16.15 Uhr einen dort geparkten Renault Clio. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell