POL-EL: Ohne - Autofahrer flüchtet

Autofahrer flüchtet

Ohne

Beamte der Bentheimer Polizei haben am Dienstagabend nach einem flüchtigen Pkw-Fahrer gefahndet. Nach derzeitigen Kenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person gegen 20.30 Uhr die Wettringer Straße in Richtung Ohne mit einem nicht zugelassenen Audi A6. In Höhe des Ortseingangsschildes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Hecke zu einem Spielplatz. Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Suddendorf fort und beschädigte eine weitere Hecke sowie ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug konnte einige Zeit später von den Beamten in einem Waldstück in der Nähe der Schutzhütte "Am Runden Bült" aufgefunden werden. Der Fahrzeugführer flüchtete in unbekannte Richtung. Sofortige Suchmaßnahmen verliefen negativ. Ob sich weitere Insassen im Pkw befanden, wird derzeit ermittelt. Der Audi trug ein Münsteraner Kennzeichen und wurde vermutlich in Suddendorf entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/980-0 zu melden.

