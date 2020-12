Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch in Kirche/ Täter werfen Scheibe ein und durchsuchen Kirche

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 10.00Uhr, und Dienstag (1. Dezember 2020), 10.00 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Kirche, die am Nördlichen Rundweg liegt. Die Täter beschädigten zunächst den Zaun, der das Kirchengelände umfasst, um anschließend mit einem Stein ein Fenster einzuwerfen. Mit einem Stuhl, den die Unbekannten unter das Fenster stellten, gelangten sie in das Kircheninnere. In der Kirche durchsuchten die Einbrecher u.a. den Altarbereich und die Sakristei. Sie entleerten wahllos einen Feuerlöscher und nahmen Kerzen von Wand. Mit derzeit unbekannter Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die im besagten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen und/ oder Personen gesehen haben. Sie werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (as)

