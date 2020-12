Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - PKW fährt Fußgänger an

GeldernGeldern (ots)

Glück im Unglück hatte ein 30-jähriger Mann mit Wohnsitz in Geldern bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Issumer Tor (B58) in Geldern am Dienstag (01. Dezember 2020).

Der 30-jährige hatte gegen 16:30 Uhr die B58 an einem Zebrastreifen die Fahrbahn überquert.

Ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer aus Kerken war zu dieser Zeit mit seinem Wagen auf der B58 in Fahrtrichtung Issum unterwegs. Er sah den 30-Jährigen jedoch erst, als dieser schon die Straße querte und konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern.

Der 30-Jäjhrige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er jedoch nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. (cp)

