Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Vier leicht verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von insgesamt 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitag in Nufringen. Eine 37 Jahre alte Frau war mit ihrem Mercedes gegen 17:30 Uhr auf der Herrenberger Straße unterwegs und missachtete dabei an der Einmündung zur Kreisstraße 1068 die Vorfahrt eines in Richtung Kuppingen fahrenden VW. Durch den Zusammenstoß zogen sich sowohl die Unfallverursacherin und ihr 7 Jahre alter Sohn, als auch der 38 Jahre alte VW-Fahrer sowie dessen 35 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen zu. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße 1068 war zur Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell