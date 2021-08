Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Montagmittag, 23. August, sind Unbekannte in ein Haus an der Birkenstraße im Bereich Schmölderpark eingedrungen. Gegen 13:45 Uhr nutzen sie dafür eine auf Kipp stehende Terrassentüre aus. Eine Hausbewohnerin bemerkte die Verdächtigen, als sich diese in die zweite Etage bewegten. Durch lautes Rufen machte die Frau auf sich aufmerksam. Die Unbekannten verließen daraufhin das Gebäude ohne Beute durch die Haustüre.

Des Weiteren haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagmittag, 21. August, 11:30 Uhr und Montagmittag, 23. August, 15:00 Uhr Zugang zu einem Raum eines Fitnessstudios in der Nähe des Grenzlandstadions an der Straße "Am Gerstacker" verschafft. Sie entwendeten dort verschiedene kleinere Geräte und Ausrüstungsgegenstände aus dem Sportbereich. Wie die Täter in den Raum gelangt sind ist bisher noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

In beiden Fällen bittet die Polizei Mönchengladbach um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell