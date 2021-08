Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Hund nicht angeleint - Radfahrer stürzt wird schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ist ein 58-jähriger Nettetaler mit seinem Pedelec in Lobberich auf der Straße Sassenfeld gefahren. Plötzlich sei ein Hund von einem Grundstück auf der linken Seite gekommen und ihm seitlich in das Fahrrad gelaufen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 58-Jährige und wurde dabei schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins örtliche Krankenhaus. Der einjährige Hund blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Zuvor war er dem Hundehalter, einem 67-jährigen Deutschen aus Nettetal, unangeleint vom Grundstück gelaufen. /mr (668)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell