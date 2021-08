Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf unversichertem E-Scooter unterwegs

Delmenhorst (ots)

Erheblich unter Alkoholeinfluss stand ein 30-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem E-Scooter am Sonntag, 01.08., gegen 02:30 Uhr auf der Rudolf-Königer-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein Alcotest führte zu einer Atemalkoholkonzentration von 2,42 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zusätzlich wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war und zum Führen eine Fahrerlaubnis der Klasse AM notwendig ist, in deren Besitz der Beschuldigte nicht war. Der E-Scooter wurde als Tat- und Beweismittel sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

