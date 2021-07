Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 31.07.2021

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Wohnhaus

Am 31.07.2021, um 01.25 Uhr, brachen unbek. Täter ein Fenster eines Wohnhauses in der Bremer Straße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und eine Uhr entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Radfahrer unter Medikamenteneinfluss / Einfluss berauschender Mittel

Am 30.07.2021, um 13.10 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer (aus Delmenhorst) die Straße Am Grünen Kamp in Delmenhorst in Richtung Fröbelstraße. Dabei kollidierte der Radfahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW Ford und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Halter des beschädigten PKW Ford wurde jedoch auf den Unfall aufmerksam, verfolgte und stellte den flüchtigen Radfahrer schließlich. Die Beamten stellten fest, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Medikamenten bzw. berauschender Mittel steht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Schaden wird auf 2200 Euro geschätzt.

